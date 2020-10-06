Россиян предупредили о магнитных бурях

Фото: NASA/SDO

В конце октября ожидается магнитная буря, предупреждают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН). Об этом сообщает РИА Новости.

"С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября – средняя. Три следующих дня магнитосфера будет оставаться возбужденной, затем состояние нормализуется", – говорится в сообщении.

Как отмечается, существует пять классификаций магнитных бурь. Считается, что слабая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также оказать влияние на пути миграций птиц и животных. А более сильные бури могут обернуться нарушениями коротковолновой связи и работы систем навигации, а также могут привести к сбоям напряжения в промышленных сетях.

Ранее сообщалось, что практически все магнитные обсерватории, которые работают на средних и высоких широтах, зафиксировали в ночь на 28 сентября самую крупную в 2020 году магнитную бурю. За три дня до пика, 24–25 сентября, специалисты наблюдали колебания магнитного поля.

Природа магнитных бурь кроется в космических событиях, которые происходят на Солнце. Всевозможные вспышки и явления взрывного характера являются следствием выброса вещества в межпланетное пространство, которое и наносит удар по магнитному полю Земли.

Специалисты также заявляют, что на возникновение магнитных бурь влияет и скорость солнечного ветра, который обдувает нашу планету и находится в равновесии с ее магнитным полем.

