Синоптики назвали самое опасное погодное явление в России

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Специалисты Росгидромета назвали самое опасное природное явление в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению синоптиков, таковым являются сильные шквалистые ветры. Серьезной угрозы они не представляют только в Западной Сибири, а в целом по России из-за ураганов происходит порядка 27% чрезвычайных ситуаций.

Чаще всего шквалистые ветры фиксируются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае и Кемеровской области. Такие явления преимущественно характерны для периода с апрель по октябрь календарного года, уточнили метеорологи.

Дополнительную сложность, по словам экспертов, представляет то, что шквалистые ветры не поддаются адекватному прогнозированию. Как следствие, к этому погодному явлению трудно подготовиться заранее.

Ранее синоптики предупредили о магнитных бурях в ближайшие выходные. В такие периоды метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.

