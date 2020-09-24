Синоптики назвали самое опасное погодное явление в России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Специалисты Росгидромета назвали самое опасное природное явление в России. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению синоптиков, таковым являются сильные шквалистые ветры. Серьезной угрозы они не представляют только в Западной Сибири, а в целом по России из-за ураганов происходит порядка 27% чрезвычайных ситуаций.
Чаще всего шквалистые ветры фиксируются в Северо-Кавказском регионе, Читинской области, Алтайском крае и Кемеровской области. Такие явления преимущественно характерны для периода с апрель по октябрь календарного года, уточнили метеорологи.
Дополнительную сложность, по словам экспертов, представляет то, что шквалистые ветры не поддаются адекватному прогнозированию. Как следствие, к этому погодному явлению трудно подготовиться заранее.
Ранее синоптики предупредили о магнитных бурях в ближайшие выходные. В такие периоды метеозависимым людям рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать, гулять на свежем воздухе.
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