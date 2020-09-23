Выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Грядущие выходные в Москве станут последними теплыми и солнечными днями в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
По прогнозам синоптика, в выходные в дневное время столбики термометров могут дойти до +20... +22 градусов. Ночью в столице будет около +10 градусов. Однако метеоролог подчеркнула, что уже в понедельник характер погоды изменится.
"Спешу всех уведомить, что это будут последние теплые дни для сентября. Начиная с понедельника характер погоды будет меняться. Поэтому эти выходные будут подарком сентября жителям столичного региона", – сказала Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус до этого рассказывал о наступлении бабьего лета. По его словам, в столичном регионе на текущей неделе установятся "по-августовски теплые дни": температура воздуха поднимется до +24 градусов.
Леус указал, что такой температурный фон характерен не для третьей декады сентября, а скорее для начала второй половины августа. Летние температуры в центре Европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца.
Синоптик добавил, что на следующей неделе станет чуть прохладнее, столбики термометров будут опускаться до +19 градусов. При этом ожидается солнечная погода без осадков. Однако ночами в городе температура воздуха не поднимется выше +6 градусов, уточнил метеоролог.
Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.
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