В Москву придет августовская погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал радио "Комсомольская правда" о второй волне бабьего лета. По его словам, в столичном регионе установятся "по-августовски теплые дни": на этой неделе температура воздуха поднимется до 24 градусов.

Леус указал, что такой температурный фон характерен не для третьей декады сентября, а скорее для начала второй половины августа. Летние температуры в центре европейской России будет формировать антициклон, его влияние продлится до конца месяца.

Синоптик добавил, что на следующей неделе станет чуть прохладнее, столбик термометра будет опускаться до 19 градусов. При этом ожидается солнечная погода без осадков. Однако ночами, которые становятся длиннее, температура будет падать до 6 градусов.

Ранее сообщалось, что сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса.

Синоптики отметили, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму – на ВДНХ выпало 62,9 миллиметра, или 97 процентов от нормы. Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.