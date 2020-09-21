Сентябрь в столице войдет в пятерку самых теплых за 140 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сентябрь в Москве войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса, сообщает портал "Метеоновости".
"С начала осени в столичном регионе не было ни одного заморозка, минимальная температура воздуха не опускалась ниже +2 градусов. Последняя декада сентября будет теплой, без существенных осадков", – говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что по осадкам столица практически выполнила месячную норму – на ВДНХ выпало 62,9 миллиметров, или 97% от нормы.
Самый теплый сентябрь в Москве был в 1938 году. Тогда среднемесячная температура воздуха составила 14,8 градуса.
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на этой неделе ожидается солнечная погода. Вплоть до субботы осадков не ожидается, а воздух днем будет прогреваться до 22 градусов тепла.
Ночи стали длиннее и прохладнее. Столбики термометров будут показывать максимум около 10 градусов. Ждать бабьего лета уже не приходится, добавила специалист.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима. По его данным, самым теплым месяцем станет февраль.
Первые заморозки придут в столичный регион в ночь на воскресенье
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