Синоптик рассказала о погоде в столице на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Солнечная погода ожидается в столице на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.
По ее словам, вплоть до субботы осадков не ожидается, а воздух днем будет прогреваться до 22 градусов тепла. В то же время метеоролог подчеркнула, что ждать бабьего лета уже не приходится.
"Предстоящая неделя в Москве будет сухой и довольно теплой. Дневная температура сегодня составит 14–16 градусов, в последующие дни начнется адвекция теплого воздуха. Во вторник уже максимальная температура составит плюс 19–21. В последующие дни до субботы включительно – максимально 20–22 градуса", – заявила Позднякова.
Она добавила, что ветер будет без порывов, поэтому погода днем будет комфортной. Синоптик также рассказала, что ночи стали длиннее и прохладнее. Столбики термометров будут показывать максимум около 10 градусов. Атмосферное давление в течение недели будет повышаться и к 26 сентября составит 755 миллиметров ртутного столба, что на 7–8 единиц выше нормы.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима. По его данным, самым теплым месяцем станет февраль.
Первые заморозки придут в столичный регион в ночь на воскресенье
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