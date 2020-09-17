Москвичи поделились видео урагана и последствий ливней

В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

В Москве и области прошел сильный ливень с ураганными порывами ветра и местами с градом. До конца дня 17 сентября в столице объявлен желтый уровень опасности. Москвичи и жители Подмосковья уже делятся в соцсетях видео и фото захватывающего зрелища и последствий сильных ливней. Показываем лучшие.

После обрушившегося ливня Москва утопает в воде. "Мерседес" в буквальном смысле приплыл. Двум мужчинам пришлось, стоя по колено в воде, вытаскивать машину из огромной лужи.





А это люберецкое море....





На улицу теперь только в резиновых сапогах.





В центре Раменского мужчина снял невероятное небесное зрелище. "Вот это настоящая "буря мглою небо кроет", было даже страшно", – написала в посте под видео супруга очевидца Ольга.





А вот так это выглядело со стороны Южного Бутова.





Сильные порывы ветра срывали ветки с деревьев, которые летели прямо вдоль столичных улиц. "Ураганище! Ой, ужас!" – комментирует видео женщина, снимавшая проявления стихии из окна.





В Западном Дегунине пострадали деревья.





Московские дворы утопают в дождевых осадках.





Будьте осторожны, воздержитесь от поездок на автомобиле сегодня. Из-за сложных климатических условий в столице объявлен желтый уровень погодной опасности в период с 12:00 до конца суток 17 сентября. В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности.

