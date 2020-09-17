Москвичей предупредили о второй волне ливней и резком обрушении температуры

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Обрушившийся на Москву дождь еще не последнее ухудшение погоды на сегодня. Штормовой режим будет сохраняться до девяти вечера, ожидается сильный ливень и местами град. Об этом в диалоге с Москвой 24 сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня выпадет 20–30 миллиметров осадков, это 2-3 ведра на квадратный метр, что составляет около трети месячной нормы. Вероятность шквалистого ветра с порывами 18–23 метра в секунду сохранится до 9 вечера", – сообщил Тишковец.

Специалист отметил, что тот дождь, который днем наблюдали москвичи, – это еще не последняя волна стихии.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Впереди сегодня еще ухудшение погоды в период с 18 до 21 часа. Местами возможен град диаметром несколько сантиметров. И, конечно, произойдет обрушение температуры на 10 градусов.

Также Тишковец отметил, что сегодня в Москве была аномально теплая погода, почти +22 градуса, что является летним показателем. То, что произошло во второй половине дня, – это вторжение полярного холодного фронта, который столкнулся с теплым воздухом. "Он и вызвал взрыв грозовых облаков, которые атаковали Москву", – пояснил Тишковец.

Из-за сложных климатических условий в столице объявлен желтый уровень погодной опасности в период с 12:00 до конца суток 17 сентября. В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности. На фоне ливневых дождей водителей попросили воздержаться от поездок на автомобилях.