Синоптики рассказали, когда бабье лето придет в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Классического бабьего лета в столице пока не было, после 23-24 сентября прогнозируется старое бабье лето, воздух прогреется до 16 градусов, приводит РИА Новости заявление ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"После мощного вторжения холода, которое произойдет с пятницы и погрузит нас дней на пять в капитальный холод, есть вероятность, что этот холод вдохнет жизнь в скандинавский антициклон и он распространит сферу своего влияния стран северной Европы на европейскую территорию России", – сообщил Тишковец.

Как отметил специалист, на подобную перспективу сложно дать точный прогноз. По словам синоптика, точно неизвестно, как долго продержится в Москве солнечная погода.

"Там и температуры уже не те: +1... + 6 – ночью, +11... +16 – днем", – отметил Тишковец.

Ранее говорилось, что лето вернется в столицу на один день. Согласно прогнозам метеорологов, 17 сентября столбики термометров могут подняться до +20... +22 градусов.

Кроме того, в "Фобосе" спрогнозировали "пузырь" полярного холода над Москвой к концу недели.