Москвичам пообещали потепление до 24 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что четверг станет самым теплым днем на этой неделе в европейской части России.
По его словам, температура воздуха может подняться до 21–24 градусов, но затем последует похолодание. В целом погода на неделе будет неоднородной.
В другие дни ожидается небольшое понижение до 14–17 градусов, что все равно выше нормы. В понедельник и среду прогнозируются небольшие дожди.
Однако синоптик указал, что "как только отмечается такая холодная погода, надо радоваться и ждать бабьего лета", передает РИА Новости.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал, что непродолжительное бабье лето стоит ждать после 21 сентября.
Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается бабье лето
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