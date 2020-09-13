Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает аномальное похолодание.

По его словам, на следующей неделе погода станет "действительно холодной". Дневные температуры будут ниже 15 градусов, а ночные – около 5 градусов.

При этом в четверг, 17 сентября будет "всплеск тепла", когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит резкое похолодание, сказа синоптик ТАСС.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал, что непродолжительное бабье лето стоит ждать после 21 сентября.