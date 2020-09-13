Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей регионов Центрального федерального округа (ЦФО) ожидает аномальное похолодание.
По его словам, на следующей неделе погода станет "действительно холодной". Дневные температуры будут ниже 15 градусов, а ночные – около 5 градусов.
При этом в четверг, 17 сентября будет "всплеск тепла", когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит резкое похолодание, сказа синоптик ТАСС.
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал, что непродолжительное бабье лето стоит ждать после 21 сентября.
Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается бабье лето
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: