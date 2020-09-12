Синоптики рассказали, когда в России наступит бабье лето

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда и в какие регионы придет бабье лето.
По его словам, продолжительный период теплой солнечной погоды в третьей декаде сентября ожидает Приморье, после 21 сентября наступит на северо-западе европейской части страны.
Там сформируется антициклон, который на три-четыре дня затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области.
"Если он классически будет опускаться на юго-восток – к Смоленску, на Москву, – то нас ждет бабье лето. Вероятность этого 50 на 50", – сказал метеоролог РИА Новости.
При этом он указал, что следующая неделя будет с дождями, а антициклон может дойти и установиться 22-26 сентября, затем он уйдет на Урал и в Сибирь. На юге бабье лето возможно в октябре или ноябре.
В то же время Варакин добавил, что даже если не случится бабьего лета в сентябре в Центральной России, то оно может быть в октябре, пусть и с более низкими температурами.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что "бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.
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