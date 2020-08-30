В Гидрометцентре рассказали о сроках наступления "бабьего лета"

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что "бабье лето" может наступить в любой день в период с сентября по начало октября.

Согласно народным приметам, "бабье лето" в России наступает 14 сентября. Его начало связано с народным праздником – Днем Симеона-летопроводца, передает ТАСС.

По словам синоптика, четких дат наступления метеорологического "бабьего лета" нет. При этом он отметил, что это период теплой погоды после затяжного ненастья.

Такое "бабье лето" связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое – бывает примерно два раза в три года. Однако сегодня это понятие расширили.

Вильфанд указал, что "бабье лет" точнее всего описал поэт Федор Тютчев в строчках: "Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора".

Ранее специалист заметил, что первая пятидневка сентября в центре европейской части России будет аномально теплой.