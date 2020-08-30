Россиянам пообещали аномально теплое начало сентября

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Первая пятидневка сентября в центре европейской части России будет аномально теплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Замечательная погода прогнозируется. Примерно на 2 градуса выше нормы в центре европейской части России будет", – сказал метеоролог ТАСС.

По его словам, температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды выастет давление и устанавится погода без осадков.

Однако жителям европейской части России, в частности, москвичам, такое теплое покажется прохладным после экстремально жаркого последнего дня лета, отметил Вильфанд.

Синоптик напомнил, что понедельник будет "экстремально жарким". Температура будет выше значений самых теплых климатически дней - 1 июля и 31 августа.

"На юге области, возможно, температура поднимется до 31 градуса. Конечно, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание", – пояснил он.

Гидрометцентр ранее объявил желтый уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать до 31 августа.