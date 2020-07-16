Лето 2020 года в Москве станет самым дождливым за последние пять лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лето этого года в городе станет самым дождливым за последние пять лет. Об этом Агентству "Москва" рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"В мае у нас выпало 306%, то есть три месячных нормы осадков, в июне у нас 212%, то есть две месячных нормы, в июле за прошедшие полмесяца выпало 86%", – сообщил Цыганков. По словам синоптика, к концу второго месяца лета можно набрать свыше 100% осадков.
Как отмечает Цыганков, за последние пять лет это наиболее дождливое лето.
В Москве может быть побит очередной рекорд по осадкам
Почти месячная норма осадков выпала в Москве к 16 июля. Специалисты отметили, что в Тушине стандарт за месяц уже превышен – объем выпавших осадков составляет 135% от нормального показателя.
Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", четверг, 16 июля, окажется самым холодным днем в столице с начала месяца. Синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне 16-18 градусов.
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