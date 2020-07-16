Четверг может стать самым холодным днем в столице с начала июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четверг, 16 июля, может стать самым холодным днем в Москве с начала июля, сообщает центр погоды "Фобос".
По словам синоптиков, тыловая часть циклона будет генерировать массивы кучево-дождевых облаков, что ограничит приток солнечного тепла. Температура может опуститься на 7 градусов ниже многолетней климатической нормы.
По прогнозам специалистов, столбики термометров окажут максимум 16–18 градусов тепла. Вместе с тем будут идти дожди.
Накануне москвичей предупредили о ливне с грозой до вечера среды. Как рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, коммунальные службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что грядущие осень и зима непременно подготовят россиянам очередные сюрпризы.
Синоптик подчеркнул, что на "нормальную" погоду больше можно не надеяться. Он указал, что аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и Сибирь, тогда как в Москве похолодало. Так происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке – гребень высокого давления, пояснил Вильфанд.
Старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский добавил, что погода становится изменчивой в связи с потеплением климата.
По его словам, в связи с этим зимы будут становиться теплее и возрастет риск опасных явлений. Так, раньше дожди чаще были затяжными, а сейчас стали ливневыми.
Сильный ветер и ливень обрушились на Москву
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