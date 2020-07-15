Останкинская телебашня приняла более 10 молний вечером 14 июля

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Вечером, 14 июля, в Останкинскую телебашню ударило более 10 молний, вещание прервано не было, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети заявили, что удары молний пришлись на период с 19:20 до 21:00. При этом попадающие в башню молнии исходили от нее обратно в атмосферу. Трансляция на телевидении и радио не прекращалась.
"Система грозового предупреждения телебашни, по данным РТРС, сработала в 19:04. И уже через 16 минут в шпиль устремилась первая молния. В этот период Останкинская башня работала как самый высокий молниеотвод столицы и в то же время сама стала источником исходящих молний. Весь период грозовых явлений башня функционировала в штатном режиме, никаких последствий от ударов молний нет", – сказано в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что ежегодно в башню прилетает порядка 60-65 ударов молний.
Ранее жительницу Украины ударила молния через розетку.
Во время грозы 37-летняя женщина выключила электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила ее в спину.
Молния ударила в Останскинскую телебашню
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