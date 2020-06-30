На Украине женщину ударила молния через розетку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жительницу украинского села Малые Передремихи ударила молния через розетку, сообщает ИА "НСН".

Во время грозы 37-летняя женщина выключила электронные приборы и села на кровать, позади которой находилась розетка. Молния ударила ее в спину.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас ее состояние улучшилось.

Ранее в Новосибирской области 25-летний мужчина скончался после попадания в него молнии. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.

До этого аналогичный случай произошел в Дмитровском районе Московской области.