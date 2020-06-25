В Индии от ударов молнии погибли 23 человека

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В Индии в результате нескольких инцидентов с ударом молнии погибли 23 человека, сообщает "Газета.ру".

По предварительным данным, от ударов молнии погибли 13 работников ферм, расположенных недалеко от столицы штата Бихар. Еще 10 человек получили травмы, они госпитализированы.

Власти страны предупреждают жителей, что в ближайшие дни сильные ливни и грозы также ожидаются в штатах Ассам, Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Сикким и Западная Бенгалия.

Ранее от ударов молнии в Новосибирской области скончался 25-летний мужчина. Инцидент случился в рабочем поселке Коченово.