В Новосибирской области мужчину убило молнией

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В Новосибирской области мужчина скончался после попадания в него молнии, сообщили в региональном следственном управлении СК.

"В следственные органы поступило сообщение о том, что в рабочем поселке Коченево от удара молнией погиб 25-летний мужчина", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что по данному факту следователями была инициирована проверка. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мужчину убило молнией в Подмосковье. Инцидент случился в Дмитровском районе, информация была подтверждена областным Минздравом.