В ООН утвердили новые рекорды длины молнии и ее продолжительности

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Зарегистрированная молния на юге Бразилии в октябре 2018 года признана самой длинной в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

Два года назад жители Бразилии увидели молнию длиной 709 километров. Также в марте прошлого года в Аргентине был зафиксирован рекорд по самой продолжительной вспышке молнии (16,73 секунды).

Специалисты ВМО отмечают, что новые рекорды "были верифицированы при помощи технологии спутниковых изображений". Указанные молнии превзошли показатели прошлых рекордных значений более чем в два раза. Ранее самая длинная молния была зафиксирована в США в 2017 году (321 километр), по продолжительности – во Франции в 2012 году (7,74 секунды).

Главный докладчик ВМО по климатическим и метеорологическим экстремальным явлениям профессор Рэндалл Сервени не исключил, что в будущем будут установлены новые рекорды с помощью современных измерительных приборов.

"Это даст очень ценную информацию для определения пределов размера молний, включая мегавспышки", – подчеркнул специалист.

В метеорологической организации подчеркнули, что наиболее смертоносный грозовой разряд был зарегистрирован в 1975 году в Зимбабве при прямом попадании в хижину. Тогда погиб 21 человек. С учетом же косвенных последствий удара молнии больше всего людей погибло в 1994 году в Египте (469 человек), когда разряд попал в цистерны с нефтью.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате нескольких инцидентов с ударом молнии погибли 23 человека. По предварительным данным, от ударов молнии погибли 13 работников ферм, расположенных недалеко от столицы штата Бихар.

