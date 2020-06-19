Жителей столицы предупредили о шаровых молниях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Академик РАН Владимир Бычков предупредил жителей Москвы об опасности шаровых молний при грозах. По его словам, в столице ежегодно фиксируют 1–2 шаровые молнии.

Он посоветовал при грозах оставаться дома, уточнив, что шаровая молния чувствует движение. По его словам, если человек в момент непогоды находится на улице, то нужно оставаться на месте и не двигаться.

"Она движется по течению: воздух движется в какую-то сторону, и она вместе с ним. Если вы будете стоять на месте, то она пролетит мимо вас, не заденет. Но поскольку вы являетесь предметом диэлектрическим, то вы притягиваете молнию. Поэтому нужно сделать так, чтобы, с одной стороны, не очень сильно притягивать, а с другой стороны – не увлекать шаровую молнию к себе", – добавил Бычков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он рассказал, что в этом году уже были зафиксированы шаровые молнии в Белоруссии и на Украине. По его словам, есть два способа укрыться от этого опасного явления.

"Русские имели обычай всегда перед грозой закрывать все окна, затыкать все дырки и заглушки у печей, чтобы через трубу шаровая молния не попала в дом. А англичане наоборот, они открывают все настежь, чтобы был сквозняк, чтобы если шаровая молния появится, то она вылетела. Но, по-моему, лучше сделать так, как наши предки", – заявил Бычков.

Специалист отметил, что шаровые молнии обычно бывают от 10 сантиметров до метра, но иногда могут достигать 100 метров в диаметре, однако, по его словам, такими большими они могут быть только в условиях гор или океанов.

"Шаровая молния – это довольно сложное явление. Как правило, шаровые молнии живут в европейской части. Сейчас уже известно, что существуют шаровые молнии больше 100 метров. Если говорить про частоту появления шаровых молний, то, скажем так, за 100 лет человек, который гуляет по улицам, может один раз увидеть ее", – отметил академик.

Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и ветре в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 22:00 19 июня. Ранее аналогичное предупреждение было выпущено для области на субботу.

