Врач рассказала, как избежать солнечного ожога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала Москве 24, как избежать солнечного ожога и что предпринять, если вы все-таки его получили.

Врач советует выбирать правильное время для выхода на солнце. Она отметила, что самое подходящее время – до 12 часов и после 16 часов. Период с 13:00 до 15:00 специалист назвала самым опасным для человека.



Ирина Скорогудаева кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, дерматолог На пляж не надо выходить в самое пекло. Солнечные лучи, когда они идут под углом, – это восход и закат солнца, большее их количество отражается от поверхности и рассеивается в окружающей среде. Поэтому воздействие ультрафиолетового излучения намного слабее. Загар вы получите, но ожога не будет.

Врач рекомендовала для первого раза ограничиться пребыванием на солнце в течение получаса, чтобы организм мог привыкнуть к солнцу. По ее мнению, необходимо постепенно подготавливать свою кожу к воздействию ультрафиолета.

"Вы должны пребывать на солнце полчаса максимум и обязательно намазаться солнцезащитным средством. А дальше – через полчаса-час, – несмотря на средство, надеть одежду, головной убор, закрывающий лицо, или лучше уйти в тень. Это для первого раза. Потом, когда пигментация сформируется (это третий-четвертый день, когда меланин синтезируется), можете чуть дольше пребывать", – отметила дерматолог.

Она подчеркнула, что если человек находится на солнце более пятнадцати минут, то нужно обязательно пользоваться кремами от солнца. Врач отметила, что купание, потоотделение смывают их и применять солнцезащитные средства лучше каждые два часа.

Как москвичи спасаются от жары

Скорогудаева обратила внимание на такое вещество, как фурокумарин. Он содержится в некоторых продуктах и эфирных маслах. Например, по ее мнению, не стоит перед выходом на солнце употреблять в пищу цитрусовые, морковь, сельдерей, укроп. Они усилят фоточувствительность кожи и могут привести к солнечному ожогу.

Врач заявила, что фурокумарин содержится также в средствах для улучшения загара. "Масла и аромамасла нельзя применять ни в коем случае, даже чай с бергамотом нельзя пить. Они резко увеличивают восприимчивость солнца кожей. Это очень опасно", – считает Скорогудаева.

В случае если избежать солнечного ожога все-таки не удалось, помогут нестероидные противовоспалительные препараты – парацетамол, ибупрофен. Можно выпить жаропонижающее, обезболивающее, чтобы прервать воспалительную реакцию в коже.

Следующим этапом будет нейтрализация воспалительного процесса на самом кожном покрове.

"Также воспользоваться наружными средствами, которые обладают противовоспалительным, антиоксидантным действием, которые блокируют воспалительную реакцию и ее развитие, – "Бепантен", "Пантенол". Можно использовать легкие гормональные эмульсии, которые применяются при лечении дерматологических заболеваний. Если вовремя намазаться, то они блокируют воспаление и не дают ему дальше развиваться", – советует врач.

Специалист заявила, что народные средства, такие как молочные продукты, подсолнечное масло, не помогут при солнечном ожоге.



Ирина Скорогудаева кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, дерматолог

Все эти народные средства работают только потому, что их из холодильника достают. Они просто обладают охлаждающим эффектом. Результат от них не очень. Они высыхают, образуя корку, и еще больше повреждают кожу. Гораздо лучше здесь средства косметические и фармакологические, которые специально созданы для снятия ожога и воспаления кожи.

Скорогудаева считает, что солнечный ожог сам по себе не так опасен и с ним можно справиться в домашних условиях. Гораздо страшнее, по ее мнению, тепловой удар.

"Сейчас резко началась жара, наш организм не успел приспособиться к самоохлаждению. Потовые железы не работали в таком режиме, а организму нужно время перестроиться. Самое опасное сейчас – это тепловой удар, потому что организм не научился еще быстро и эффективно охлаждаться", – пояснила врач.

Если у вас на протяжении долгого времени после продолжительного пребывания на солнце не спадает температура тела и происходит интоксикация, то лучше обратиться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, касающиеся поведения во время жаркой погоды. Предписания опубликованы на официальном сайте ведомства.

В частности, россиянам посоветовали свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Кроме того, если необходимо выйти из дома, то ведомство рекомендует надеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Помимо этого, Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении головного убора, а также использовании зонтика и солнцезащитных очков.

Что касается водных процедур на открытом воздухе, то в ведомстве порекомендовали купаться в специально организованных для этого местах. При этом необходимо соблюдать правила организации купания.

Гидрометцентр России предостерег жителей столицы об опасности из-за жары.

"Погода опасна. Очень высокая температура. Сильная жара, максимальная температура воздуха – плюс 30-32 градуса", – предупредили синоптики. Оранжевый уровень погодной угрозы установлен до 10:00 пятницы, 19 июня.