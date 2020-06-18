Врач назвал альтернативу сметане при солнечных ожогах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Сметана при лечении солнечных ожогов может привести к проблемам с кожей, сообщила профессор Сеченовского университета Елена Снарская.
В качестве альтернативы она предложила использовать примочки на основе травяных отваров. Врач подчеркнула, что они должны быть обязательно холодными.
"Подходят сок алоэ вера, отвары ромашки, зверобоя, календулы, коры дуба, а также спитой черный чай, холодная квашеная капуста на 15–20 минут три-четыре раза в день, картофельная кашица. Квашеная капуста применяется в виде кратковременных аппликаций на зону солнечного ожога, но только легкой и средней степени, без пузырей. Оставляем на 15–20 минут, затем аккуратно удаляем влажной салфеткой", – цитирует Снарскую Агентство "Москва".
Медик обратила внимание на то, что сметана дает лишь временный эффект – она охлаждает и ненадолго увлажняет.
Ранее отдыхающим рекомендовали отказаться от пилинга, так как существует риск получения сильных солнечных ожогов, рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.
По словам врача, после пилинга кожа становится менее защищенной, поскольку во время процедуры стирается ее верхний слой.
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