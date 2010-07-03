Ночной крем и патчи. Шесть привычек, которые сделают вас старше

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Некоторые наши ежедневные привычки по уходу за собой, которые мы считаем полезными, зачастую оказывают обратное действие, приводят к проблемам на лице и преждевременному старению кожи. Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский назвал шесть не самых полезных для красоты привычек, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Многие считают очищение самым главным этапом ухода за кожей, однако частое умывание гелями приводит к обезвоживанию кожи. Так смывается кожное сало – природный увлажнитель, который создает на коже защитный барьер от бактерий.

Еще одной вредной привычкой оказалось использование модных гидрогелевых патчей, которые якобы избавляют от мелких морщин вокруг глаз. Косметолог объяснил, что такой эффект достигается благодаря образованию микроотека из-за увлажняющих компонентов продукта, кожа натягивается и выглядит свежее. При частом использовании патчей будет создаваться обратный эффект: кожа под глазами сильно растянется, появится еще больше мелких морщин.

Использовать косметику прямо перед сном тоже не стоит. Кремы препятствуют испарению влаги с поверхности кожи, из-за чего в долгосрочной перспективе лицо будет отекать и растягиваться. Увлажняющие средства лучше наносить за 3-4 часа до сна или не наносить вовсе.

Всевозможные скрабы и пилинги тоже вредят нашему лицу. Средства истончают кожу, делают ее гиперчувствительной. Лазерная шлифовка лица может привести к куперозу и появлению пигментных пятен.

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Нередко современные девушки начинают пользоваться декоративной и уходовой косметикой в подростковом возрасте. Активное умывание, использование тоников и кремов в 12-13 лет приводит к раннему старению кожи и даже акне. Чтобы избежать морщин и прыщей, лучше скорректировать питание, например, отказаться от сахара.

"Уколы красоты", в том числе гиалуроновой кислоты, тоже делать не рекомендуется. Со временем кожа не сможет обходиться без искусственной поддержки и филлеров. Врач призвал начать делать антивозрастные инъекции в профилактических целях не раньше 27 лет.

Очень полезным и уникальным по своим свойствам продуктом оказалась тыква. Плод помогает восполнить дефицит магния в организме, содержит полезные для кожи витамины А, С, В1. Также тыква богата кальцием, железом и другими микроэлементами.