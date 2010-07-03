Полезна по всем показателям. Врачи рассказали, почему 80% россиян нужно есть тыкву

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Тыква оказалась уникальным продуктом, который долго сохраняет свои полезные свойства. Диетологи считают, что овощ помогает восполнить дефицит магния, с которым сталкивается более 80% россиян. Об этом пишет News.ru.
По мнению главного врача медицинского центра красоты и здоровья Риммы Моисеенко, у 80% россиян наблюдается недостаток магния в организме. Это приводит к раздражительности, повышенной утомляемости, проблемам с пищеварительной и сердечно сосудистой системами.
Одной из причин дефицита магния является хронический стресс. Еще один фактор – неправильное питание. Злоупотребление фастфудом и алкоголем приводит к развитию условно-патогенной микрофлоры в организме.
"Живым микроорганизмам нужно чем-то питаться. Они охотно потребляют витамины и микроэлементы, в том числе и магний, буквально "обкрадывая" организм", – рассказала Моисеенко.
Справиться с недостатком магния очень просто: достаточно включить в ежедневный рацион 200-300 граммов тыквы. Этот вид бахчевых также богат провитамином А, который полезен для кожи, зрения и иммунитета.
Кроме того, в тыкве содержатся витамины С, В1, РР, Е, а еще кальций, селен, кобальт и железо. Из-за высокого содержания клетчатки и пищевых волокон низкокалорийная тыква снижает аппетит и нормализует обмен веществ.
Чтобы организм усвоил необходимые микроэлементы, тыкву надо готовить особым способом. Врач считает, что лучше всего делать из тыквы суп-пюре с молоком или сливками, а также добавлять растительное масло в рагу. Полезные животные и растительные жиры помогут организму получить необходимые вещества.
Ранее ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе может привести к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени. Это связано с высоким содержанием в кофе полезных противовоспалительных бактерий.
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