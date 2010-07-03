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Москва 24

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Общество

08:25

В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную тыкву

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Роскачестве дали рекомендации, как выбрать вкусную тыкву, чем отличаются виды этого овоща и в чем его польза, говорится в сообщении организации.

"Выбирая тыкву в магазине, в первую очередь следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим (с плотной коркой), без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой (хвостиком). Размер, цвет плода существенного влияния на его потребительские свойства не влияет", – указывается в сообщении.

Эксперты отметили, что существует три группы тыкв – крупноплодная, твердокорая и мускатная. Первая из них представляет собой крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен килограммов. Твердокорая тыква тоже круглая, но не дает крупных плодов, зато быстро спеет и у нее самые вкусные семена.

Мускатная тыква, по словам специалистов, самая вкусная и сладкая.

"Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон. Кстати, ее мякоть может содержать до 11,5 процента сахаров, что делает ее хорошим десертом", – отметили в организации.

При этом некоторые плоды тыквы могут горчить – это связано с содержанием в них кукурбитацина – соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных. Причиной их накопления может быть чрезмерная жара и недостаточный полив.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Луховицах фермер побил рекорд. Он вырастил тыкву весом в полтонны. Такое хобби – неплохой заработок. Цена одной семечки достигает сотни долларов. В 2018 году тыква овощевода стала самой большой в СНГ. Следующая цель садовода – тыква в 800 килограммов.

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