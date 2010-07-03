Диетолог назвала три самых полезных продукта начала осени

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Три самых полезных продукта ранней осени – это тыква, слива и груша, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".
Как пояснила эксперт, в тыкве содержится бета-каротин, который положительно влияет на зрение, состояние кожи и иммунную систему человека. Бета-каротин также "способствует профилактике всевозможных респираторных заболеваний, так как слизистая берет на себя первый удар, если рядом кто-то, например, чихнул", отметила Соломатина.
Еще один компонент тыквы – калий – помогает выводить из организма излишки жидкости и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Диетолог посоветовала есть блюда из тыквы с маслом или сметаной.
Слива не менее полезна, так как в ее состав входит значительное количество антиоксидантов, а также клетчатка и пектины. По словам врача, этот плод облегчает выведение солей тяжелых металлов и радионуклеидов. Соломатина рекомендовала есть сливы в сыром виде, так как их термическая обработка разрушает витамин С.
Груша, в свою очередь, содержит калий, магний и очищающие кишечник пектины, рассказала диетолог. "Груша – прекрасный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда ее и запекают", – отметила Соломатина, уточнив, что при запекании груш "пектины будут выводить излишки холестерина". В то же время она напомнила, что лучше не есть груши на голодный желудок.
Ранее Елена Соломатина рассказала о вреде жареных семечек подсолнуха. По ее словам, этот продукт чрезвычайно калориен и оказывают негативное воздействие на клетки человеческого организма.
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