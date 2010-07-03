Диетолог рассказал о вреде жареных семечек

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Фото: depositphotos/Pakhnyushchyy
Канцерогенные вещества в жареных семечках подсолнуха оказывают негативное воздействие на клетки человеческого организма. Об этом сайту "Аргументы и факты" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Семечки полезны тем, что в них содержатся растительное масло, ненасыщенные жирные кислоты, различные микроэлементы, витамин Е. Но ненасыщенные жирные кислоты слишком быстро окисляются, при высокой температуре в них образуются канцерогенные вещества", – рассказала эксперт.
Соломатина также отметила, что этот продукт чрезвычайно калориен.
"Семечки на 80 процентов состоят из жиров, из которых большую часть составляют ненасыщенные. Они являются основным легким источником энергии, но если ее тратить некуда, то в организме происходит образование жировых отложений", – предупредила диетолог.
Также отмечается, что потребителю следует обращать внимание на дату изготовления продукта. Сырые семечки подвержены различным плесневым процессам, а также в них быстро развивается патогенная микрофлора.
Ранее ученые выяснили, что употребление пищевых добавок и соблюдение определенного режима питания не всегда способствует похудению, а иногда может навредить. Ученые провели 277 экспериментов, в которых участвовало около миллиона человек. Специалисты исследовали 16 пищевых добавок и восемь диет. Как выяснилось, поливитамины, селен, витамин А, витамин В6, витамин С, витамин Е, витамин D, кальций, фолиевая кислота и железо не оказывали влияния на уровень смертности или риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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