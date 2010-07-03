Ученые поставили под сомнение пользу пищевых добавок и диет

Употребление пищевых добавок и соблюдение определенного режима питания не всегда идет на пользу сердечно-сосудистой системе, а иногда может навредить. К такому выводу пришли специалисты из Университета Западной Вирджинии, сообщает "Вечерняя Москва".
Ученые провели 277 экспериментов, в которых участвовало около миллиона человек. Специалисты исследовали 16 пищевых добавок и восемь диет. Как выяснилось, поливитамины, селен, витамин А, витамин В6, витамин С, витамин Е, витамин D, кальций, фолиевая кислота и железо не оказывали влияния на уровень смертности или риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Польза для сердца средиземноморской пирамиды питания, по мнению ученых, оказалась преувеличена, а уменьшение в пище соли получило научное подтверждение.
Ранее эксперты составили антирейтинг блюд для завтрака. В список вошли соки, выпечка и сыры, употребление которых рекомендовали если не исключить, то хотя бы ограничить. Для быстрого завтрака диетологи посоветовали йогурты на растительной, например овсяной, основе, которые содержат полезную разновидность клетчатки – бета-глюканы. Они позволяют дольше чувствовать насыщение по сравнению с обычным молочным йогуртом.
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