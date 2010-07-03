Эксперты составили антирейтинг блюд для завтрака

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Эксперты составили антирейтинг продуктов, от которых лучше воздерживаться по утрам или как минимум ограничивать их употребление, сообщает сайт "Комсомольской правды". Туда вошли соки, выпечка и сыры, поделилась руководитель Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

Говоря о соках, она упомянула, что из фруктов в них попадают только сахароза и фруктоза. А клетчатка, снижающая "сладкую" нагрузку на организм, отсутствует.

Недавние исследования показали, что высокое потребление фруктозы и сахарозы без клетчатки может неблагоприятно менять уровень липидов в крови. Кроме того, может понизиться чувствительность к инсулину, не исключен сахарный диабет, предупредила специалист.

Кроме того, в большинство магазинных соков добавляется сахар. Это еще больше увеличивает их вред для здоровья. Медведева отметила, что, по некоторым данным, избыток фруктозы повышает риск развития рака кишечника. Свежевыжатые же соки без сахара меньше нагружают организм.

Есть на завтрак только булочки, круассаны и другую выпечку тоже не рекомендуется. Глава центра напомнила, что эти мучные изделия состоят из легкоусваиваемых углеводов, белой муки и сахара. Из-за них уровень сахара в крови резко подскакивает, а расходуется полученная энергия очень быстро. Через полтора часа человеку снова захочется есть. Помимо этого, такой завтрак содержит много калорий.

Медведева добавила, что постоянное употребление сахара в больших количествах ускоряет старение мозга и способствует старению кожи и сосудов. Он же может выступать топливом для роста злокачественных клеток.

Всемирная организация здравоохранения советует употреблять не более 6 чайных ложек сахара, включая его содержание во всех продуктах. А лучше стремиться снизить это количество в два раза – до 3 ложек и менее.

В антирейтинг попал и жирный сыр. Он производится из молока, поэтому основная его составляющая – насыщенные трансжиры, рассказала специалист. Доказано, что они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому нежелательно есть сыр на завтрак ежедневно.

Из-за частого его употребления также растет риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышенного содержания жира и соли. Диета DASH, разработанная для предотвращения гипертонии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, рекомендует есть сыр раз в неделю.

Медведева высказалась и насчет завтраков на ходу. Она пояснила, что есть удобный и полезный выход – йогурты на растительной основе, например, овсяные напитки. Основной их плюс в том, что продукты на основе овса содержат очень полезную разновидность клетчатки – бета-глюканы. Они позволяют дольше ощущать насыщение по сравнению с обычным молочным йогуртом.

В то же время эксперт советует воздерживаться от постоянного перекусывания глазированными сырками. Это очень сладкая и жирная пища, заключила эксперт.