Ученые нашли полезный сахарозаменитель

Ученые разработали экономичный процесс производства полезного и натурального заменителя сахара, сообщают "Аргументы и факты". Это позволит любителям сладкого следовать своим пристрастиям в еде с гораздо меньшим риском для здоровья.
Вместо сахарозы сладкоежкам предложили употреблять тагатозу. По словам специалистов, тагатоза – натуральный подсластитель, который содержит почти на 50% меньше калорий, чем обычный сахар. Как следствие, она не так сильно повышает уровень глюкозы в крови, пояснили диетологи.
Ученым удалось создать генетически модифицированный штамм дрожжей, которые производят тагатозу из лактозы в большом количестве. Лактозу, в свою очередь, получают из молочной сыворотки.
Ранее специалисты Росстата назвали регионы-лидеры по потреблению сахара. Первое и второе места достались Липецкой и Курской областям, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 килограммов сладкого. Как выяснилось, чуть меньше сахара потребляют в Тамбовской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Там этот показатель составил 54, 52 и 50 килограммов соответственно. При этом меньше всего сладостей едят в Тыве, Калмыкии и Красноярском крае. В среднем по стране, согласно данным Росстата, на душу населения пришлось 39 килограммов сахара в год.
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