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11:52

Определены регионы-лидеры по потреблению сахара

общество еда

11:52

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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Специалисты Росстата выяснили, сколько сахара на душу населения пришлось в каждом регионе РФ в 2017 году, передает RT.

Первое и второе места достались Липецкой и Курской областям, где на душу населения пришлось 55 килограммов сладкого.

Чуть меньше сахара потребляют в Тамбовской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Там этот показатель составил 54, 52 и 50 килограммов соответственно.

Меньше всего сладостей едят в Тыве, Калмыкии и Красноярском крае. При этом в среднем по России на душу населения пришлось 39 килограммов сахара в год.

Ранее диетологи рассказали, как сбросить лишний вес летом без особых усилий. По их словам, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые содержат хром.

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общество еда

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