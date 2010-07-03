Ученые назвали диету, снижающую риск преждевременной смерти

Ученые из США выяснили, какая диета помогает снизить риск преждевременной смерти, пишет "Вечерняя Москва".
Чтобы установить, какая диета наиболее полезна, специалисты из медицинской школы Университета Уэйк-Форест провели эксперимент с участием 4,5 тысячи волонтеров в возрасте от 45 до 84 лет. По просьбе исследователей, они записывали, что и в каком количестве едят.
Опираясь на полученные данные, ученые смогли доказать пользу DASH-диеты. В нее входят фрукты, овощи, орехи, зерно, птица и рыба, а также низкокалорийные молочные продукты.
По мнению специалистов, если грамотно сочетать их в своем рационе, это поможет нормализовать кровяное давление и на 40% уменьшить риск развития сердечной недостаточности.
Ранее диетологи Академии питания США дали простой совет желающим сбросить лишний вес. Они рекомендовали после основного приема пищи заменить сладости на жвачку без сахара.
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