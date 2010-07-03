Ученые назвали диету, снижающую риск преждевременной смерти

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Ученые из США выяснили, какая диета помогает снизить риск преждевременной смерти, пишет "Вечерняя Москва".

Чтобы установить, какая диета наиболее полезна, специалисты из медицинской школы Университета Уэйк-Форест провели эксперимент с участием 4,5 тысячи волонтеров в возрасте от 45 до 84 лет. По просьбе исследователей, они записывали, что и в каком количестве едят.

Опираясь на полученные данные, ученые смогли доказать пользу DASH-диеты. В нее входят фрукты, овощи, орехи, зерно, птица и рыба, а также низкокалорийные молочные продукты.

По мнению специалистов, если грамотно сочетать их в своем рационе, это поможет нормализовать кровяное давление и на 40% уменьшить риск развития сердечной недостаточности.

Ранее диетологи Академии питания США дали простой совет желающим сбросить лишний вес. Они рекомендовали после основного приема пищи заменить сладости на жвачку без сахара.