Врачи рассказали, сколько яблок можно съесть без вреда для здоровья

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Два крупных яблока в день можно съедать без вреда для здоровья, сообщает РИА Новости. Цвета фруктов не имеют значения, однако врачи считают, что лучше чередовать разные виды, поскольку в каждом содержатся разные полезные вещества.

Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять как минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. В то же время количество белков, жиров и углеводов должно быть в определенной пропорции, пояснила она.

По словам Бурляевой, в яблоках содержится достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются сложными углеводами, помогающими наладить работу желудочно-кишечного тракта. Также пищевые волокна являются субстратом для выращивания положительной микрофлоры в кишечнике, они способны выводить излишки холестерина и глюкозы в организме, добавила диетолог.

Кроме того, в яблоках содержатся такие микроэлементы, как магний, марганец, медь, кальций, витамины группы В, С, Е. Правда, продолжила она, содержание их не настолько большое, чтобы получить суточную норму.

В красных яблоках содержатся антоцианы, которые являются антиоксидантами. Как подчеркнула Бурляева, они защищают организм от старения. Также они полезны зрения.

Диетолог Наталья Круглова, в свою очередь, добавила, что выбрать наиболее полезный вид яблок сложно, поэтому лучше употреблять все по чуть-чуть.

Врачи напоминают, что нельзя есть яблоки натощак и вечером, в целом же они отлично подойдут для перекусов.

19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне, или Яблочный спас. Он относится к двунадесятым праздникам. Это значит, что он связан с жизнью Иисуса Христа и его Матери – Пресвятой Девы Марии.

Согласно преданию, по пути в Галилею трое учеников Христа – Петр, Иаков и Иоанн – поднялись вместе с ним на гору для молитвы. Там у них открылось "духовное зрение", они увидели Преображение Иисуса, который предстал в светлых одеждах, окруженный сиянием.

После этого на гору спустилось облако, из него раздался голос: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". Считается, что Иисус явил свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний его ученики не дрогнули и не поколебались в вере.

