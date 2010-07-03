Три Спаса отметят на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На природных территориях Москвы с 14 по 29 августа отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает Агентство "Москва".

"В последний месяц лета православные отмечают три важных праздника – Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Мосприрода приглашает москвичей принять участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским Спасам – с 14 по 29 августа на всех природных территориях пройдут "экологические Спасы", – сказано в сообщении.

На праздновании Медового Спаса участники узнают, как появляется мед, какие функции выполняют пчелы в природе и как распределяются роли в пчелином улье.

На Яблочный Спас проведут квесты, викторины и угостят яблочным компотом.

Ореховый Спас будет с танцами, играми и народными забавами. Мосприрода отмечает, что все мероприятия бесплатны.

Столичные парки пригласили москвичей на участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским Спасам – Медовому, Яблочному и Ореховому. Мероприятия бесплатные. Материалы для поделок и разные угощения предоставят организаторы.

