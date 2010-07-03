Три Спаса отметят на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На природных территориях Москвы с 14 по 29 августа отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает Агентство "Москва".
"В последний месяц лета православные отмечают три важных праздника – Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Мосприрода приглашает москвичей принять участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским Спасам – с 14 по 29 августа на всех природных территориях пройдут "экологические Спасы", – сказано в сообщении.
На праздновании Медового Спаса участники узнают, как появляется мед, какие функции выполняют пчелы в природе и как распределяются роли в пчелином улье.
На Яблочный Спас проведут квесты, викторины и угостят яблочным компотом.
Ореховый Спас будет с танцами, играми и народными забавами. Мосприрода отмечает, что все мероприятия бесплатны.
Столичные парки пригласили москвичей на участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским Спасам – Медовому, Яблочному и Ореховому. Мероприятия бесплатные. Материалы для поделок и разные угощения предоставят организаторы.
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