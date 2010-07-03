В московских парках отметят три августовских спаса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские парки пригласили москвичей на участие в семейных праздниках, посвященных трем августовским спасам – Медовому, Яблочному и Ореховому. Все мероприятия бесплатные, а материалы для изготовления поделок и угощения предоставят организаторы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Медовый спас

В парке "Покровское-Стрешнево" 14 августа в 11:00 будут тематические конкурсы, викторины и мастер-классы по сбору меда. Для участия нужно записаться по телефону: +7 (499) 557-03-48.

В этот же день в 14:30 экоцентр "Лесная сказка" проведет открытый урок, на котором будут рассказывать интересные факты об иерархии и распределении ролей в улье. Записаться можно по телефону: +7 (499) 643-38-43.

Экоцентр "Скворечник" приглашает отметить Медовый спас за чашкой чая с медом. Запись по телефону: +7 (916) 580-67-09.

Яблочный Спас

В парке "Ветеран" в Серебряном бору 18 августа в 18:00 пройдет праздник "Наливные яблочки", где расскажут интересные факты об истории Яблочного Спаса и народных традициях сбора урожая этих фруктов.

19 августа в 12:00 в природно-историческом парке "Битцевский лес" всех будут угощать яблочным компотом, а также проведут лекцию, викторину и квест.

В этот же день в 14:00 экологическая площадка "Дары леса" в парке "Москворецкий" приглашает на мастер-класс и викторину. Для участия необходимо записаться по телефону: +7 (499) 726-61-75.

В экоцентре "Лесная сказка" в 14:30 пройдет мастер-класс по определению плодов, запись по телефону: +7 (499) 643-38-43.

20 августа в 11:00 праздничная программа пройдет в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде.

25 августа в 12:00 в экоцентре "Царская пасека" организуют семейный праздник "Три спаса на пасеке".

25 августа в 15:00 в экошколе "Кусково" пройдет медово-яблочное чаепитие с обсуждением экологических проблем.

Ореховый спас

В парке "Покровское-Стрешнево" 29 августа в 11:00 начнется праздник "Ореховый спас". В программе – народные танцы, игры, мастер-класс по оригами и изготовление поделок из орехов. Записаться можно по телефону: +7 (499) 557-03-48.

В 15:00 экоцентр "Скворечник" приглашает на праздник в честь Орехового спаса. На чаепитии на свежем воздухе гости узнают много нового о разных видах орехов и будут участвовать в лесном квесте "Крепкий орешек". Запись по телефону: +7 (916) 580-67-09.