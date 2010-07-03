Православные отмечают праздник Преображения Господня

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный в народе как Яблочный Спас.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. По его словам, праздник "Преображения Господня – особое откровение, дарование Господом своим ученикам, святым апостолам".
"Господь явил людям удивительные свойства и способности человеческой природы – под действием благодати Божией преображаться", – приводит ТАСС слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).
Яблочный Спас относится к двунадесятым праздникам. Это значит, что он связан с жизнью Иисуса Христа и его Матери – Пресвятой Девы Марии.
Согласно преданию, по пути в Галилею трое учеников Христа – Петр, Иаков и Иоанн – поднялись вместе с ним на гору для молитвы. Там у них открылось "духовное зрение", они увидели Преображение Иисуса, который предстал в светлых одеждах, окруженный сиянием.
После этого на гору спустилось облако, из него раздался голос: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".
Считается, что Иисус явил свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний его ученики не дрогнули и не поколебались в вере.
Христиане празднуют Преображение Господне с IV века. Символы праздника – виноград и яблоки, которые освящаются вместе с другими фруктами.
Ранее сообщалось, что 19 августа Яблочный Спас отметят участники проекта "Московское долголетие". Гостей угостят яблочным вареньем и научат исполнять танец яблочко.
Православные верующие отмечают Преображение Господне
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