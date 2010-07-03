Православные отмечают праздник Преображения Господня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный в народе как Яблочный Спас.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. По его словам, праздник "Преображения Господня – особое откровение, дарование Господом своим ученикам, святым апостолам".

"Господь явил людям удивительные свойства и способности человеческой природы – под действием благодати Божией преображаться", – приводит ТАСС слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

Яблочный Спас относится к двунадесятым праздникам. Это значит, что он связан с жизнью Иисуса Христа и его Матери – Пресвятой Девы Марии.

Согласно преданию, по пути в Галилею трое учеников Христа – Петр, Иаков и Иоанн – поднялись вместе с ним на гору для молитвы. Там у них открылось "духовное зрение", они увидели Преображение Иисуса, который предстал в светлых одеждах, окруженный сиянием.

После этого на гору спустилось облако, из него раздался голос: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Считается, что Иисус явил свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний его ученики не дрогнули и не поколебались в вере.

Христиане празднуют Преображение Господне с IV века. Символы праздника – виноград и яблоки, которые освящаются вместе с другими фруктами.

Ранее сообщалось, что 19 августа Яблочный Спас отметят участники проекта "Московское долголетие". Гостей угостят яблочным вареньем и научат исполнять танец яблочко.