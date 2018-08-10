Продукты и освященные яблоки раздадут бездомным на Яблочный спас

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Продукты и освященные яблоки раздадут на Яблочный спас в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Елизаветы Глинки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

Как уточнили в ведомстве, 19 августа в домовом храме ЦСА имени Елизаветы Глинки пройдет встреча с представителями храма апостола Фомы. По случаю Яблочного спаса там проведут праздничный молебен, а подопечные центра получат продукты и освященные яблоки.

В пресс-службе Агентству "Москва" также рассказали, что 14 августа − на Медовый спас − московские бездомные смогут принять участие в богослужении и освящении меда в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках.

А 17 августа в домовом храме Центра имени Елизаветы Глинки проведут литургию, за которой последует чаепитие.