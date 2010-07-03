Диетологи рассказали, как правильно есть грибы

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Диетологи рекомендуют не злоупотреблять грибами в рационе. Их стоит готовить не чаще двух раз в неделю, а порция не должна превышать 100-120 граммов.

"При частом и чрезмерном употреблении грибы способны оказать негативное влияние на функциональное состояние органов желудочно-кишечного тракта", – цитирует РИА Новости главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.

По словам специалиста, в грибах содержится от 5 до 10 процентов пищевых веществ, остальная часть – вода. Продукт богат белком, витаминами А, В, С, D, РР, калием, кальцием, фосфором, железом.

"Молодые грибы – наиболее вкусные и питательные. В них высокое содержание ферментов, витаминов, минеральных солей. В старых растениях остаются менее ценные питательные вещества", – отметила врач.

Врач-диетолог Сергей Обложко уточнил, что грибы при низкой калорийности дают чувство сытости и выводят вредные вещества из организма.

"Грибы полезны своей клетчаткой, они содержат в своем составе такой полисахарид, который не переваривается организмом. Клетчатка улучшает пищеварение, выводит токсины из организма, дает хорошее чувство сытости при низкой калорийности", – рассказывает Обложко.

Специалисты добавляют, что наиболее полезны грибы в отварном или тушеном после отваривания виде. При этом некоторые виды грибов, например белый гриб и шампиньоны, можно приготовить на гриле вместе с различными овощами.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать места для сбора грибов. У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, так что любой найденный гриб надо внимательно осмотреть. Обращать внимание стоит на окраску и размеры плодового тела. Также имеет смысл приглядываться к пленочке под шляпкой: с возрастом от нее может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки.

По таким критериям можно отличить, например, лесные шампиньоны. В молодости пластинки под их шляпкой розовые, с возрастом же они темнеют, при этом у бледной поганки они всегда остаются белыми. При этом эксперты рекомендуют не срывать грибы, а выкручивать их, после срезая основание. Так вы минимизирует риск повреждения грибницы и попадания инфекции в срез.

В июле семью из Подмосковья доставили вертолетом в столичную клинику после похода в лес. Врачам с трудом удалось спасти трехлетнего мальчика и его родных, которые пообедали грибным супом. Специалисты говорят о новом для Подмосковья ядовитом виде – галерине. Его даже опытные грибники могут принять за съедобный.

