В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать места для сбора грибов. Сообщение ведомства цитирует ТАСС.

Отмечается, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, так что любой найденный гриб надо внимательно осмотреть. Обращать внимание стоит на окраску и размеры плодового тела. Также имеет смысл приглядываться к пленочке под шляпкой: с возрастом от нее может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки.

По данным критериям можно отличить, например, лесные шампиньоны. В молодости пластинки под их шляпкой розовые, с возрастом же они темнеют, при этом у бледной поганки они всегда остаются белыми.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что грибы не всегда имеют очевидные различия. Гриб галерина окаймленная очень похож на летнего опенка, но смертельно ядовит. Определить этот гриб можно по пояску на ножке под шляпкой, проблема только в том, что у опят есть такой тоже. Именно поэтому от сбора летних опят ученые рекомендуют воздержаться.

Также в Роскачестве предупреждают, что отравиться можно и съедобными грибами. Так, не следует собирать грибы со старым плодовым телом. Старение можно определить по дряблости текстуры, большому количеству личинок грибных мух и налету плесени.

От сбора грибов в местах с неблагоприятной экологической обстановкой тоже лучше воздержаться. Грибы впитывают питательные вещества всей поверхностью, так что если в почве содержатся тяжелые металлы или токсичные соединения, гриб скопит их в своем плодовом теле. Это означает, что грибы точно не надо собирать по обочинам автомобильных дорог и около экологически неблагоприятных предприятий.

При этом эксперты рекомендуют не срывать грибы, а выкручивать их, после срезая основание. Так вы минимизирует риск повреждения грибницы и попадания инфекции в срез.

Ранее Роскачество представило рекомендации о том, как правильно выбирать сезонные ягоды. Отмечается, что отличительными чертами качественной ягоды можно считать зеленые черешки и листочки, гладкую и упругую поверхность плодов с равномерной окраской, а также схожие размер, форму и окрас отдельных плодов. При этом созревшая естественным образом ягода всегда имеет яркий аромат.