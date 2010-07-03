В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать ягоды

11:15
11:15
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Фото: ТАСС/Татьяна Тимирханова/Интерпресс
Российская система качества и Ягодный союз совместно создали рекомендации о том, как правильно выбирать сезонные ягоды. Инструкция опубликована на сайте Роскачества.
Отмечается, что отличительными чертами качественной ягоды можно считать зеленые черешки и листочки, гладкую и упругую поверхность плодов с равномерной окраской, а также схожие размер, форму и окрас отдельных плодов. При этом созревшая естественным образом ягода всегда имеет яркий аромат.
Как подчеркивают эксперты, вернее всего покупать ягоды в собственных торговых точках производителей или же прямо на плантациях. Также доверять можно крупным магазинам, а вот с рынками лучше быть аккуратнее – отследить происхождение представленного там товара бывает проблематично.
Роскачество особо подчеркивает, что в любой торговой точке должны быть карантинные сертификаты, накладные и декларации соответствия на каждую партию ягод, при этом продавцы должны иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, важным документом является договор на аренду торгового места. Особо пристальное внимание стоит обращать на фасовку. Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается.
Эксперты не рекомендуют покупать ягоду, из которой вытекает сок. Также не следует брать ягоды, которые потрескались в упаковке или источают запах плесени или винного брожения. Обычно ягоды охлаждают сразу после сбора урожая. Хранят, перевозят и продают их при температуре 2–6 градусов выше нуля. Моют ягоды непосредственно перед едой, так как из-за влаги они довольно быстро портятся.
Особое внимание уделяется чернике. Промышленного выращивания этих ягод не ведется, так что та черника, которая появляется на прилавках, является дикой, а срок ее хранения довольно мал.
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