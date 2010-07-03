Агроном рассказал, когда лучше покупать арбузы

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Научный руководитель селекционно-семеноводческого предприятия по овощным и бахчевым культурам Сергей Соколов объяснил, почему не стоит торопиться с покупкой арбузов в июле.

"Если терпение есть, то лучше дождаться августа. Придут уже настоящие грунтовые арбузы без всяких ухищрений", – сказал он.

Соколов пояснил, что ягоды могут созреть и раньше, но они не будут такого же качества, "как привыкли россияне". По словам агронома, арбузы любят солнечную погоду и им необходимо "набрать температурный баланс" для того, чтобы сформировать достойный плод. То есть нужна среднесуточная температура выше 15 градусов.

Если арбузы растут в более прохладной среде, то это прежде всего влияет на их сахаристость, рассказывает Соколов.



Сергей Соколов агроном Они покраснеют, у них будет привлекательный внешний вид, товарность. Все может быть хорошо, но они не будут такими сладкими, какими мы привыкли их пробовать.

На вопрос о том, где лучше покупать ягоды, на рынке или в супермаркетах, агроном ответил, что везде есть свои нюансы, но на рынке "шанс получить более свежую продукцию выше".

17 июля в Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит.

Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода неспелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" ярко-желтого цвета, и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.

При этом специалисты отметили, что сухой хвостик – вовсе не показатель спелости, так как он высыхает за три-четыре дня, то есть еще до того, как арбуз попадет на московские прилавки.

Еще один необычный способ проверки – опустить арбуз в ванну. Он не должен тонуть, а в противном случае он перезрел, из него вышел воздух.

Эксперты отмечают полезность арбузов. В них содержатся калий, магний, мягкая клетчатка и вода. Продукт обладает желчегонным, мочегонным и легким слабительным эффектом.

Ранее сообщалось, что сезон арбузов начался с массовых отравлений. От перекачанной нитратами ягоды пострадали уже сотни людей. Чтобы арбуз созрел быстрее, в него вкалывают селитру или другие химикаты. Анализы в лабораторных условиях могут показать содержание тяжелых металлов и даже щелочи.



