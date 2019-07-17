В Роскачестве научили россиян выбирать арбузы

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В Роскачестве рассказали, что при выборе арбуза по нему нужно стучать. Звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию. Но сжимать ягоду, рассчитывая на характерный треск, не стоит, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Если корка арбуза блестит, то есть вероятность, что ягода не спелая. На кожуре обязательно должно присутствовать "земляное пятно" – ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя.

При этом специалисты отметили, что сухой хвостик – вовсе не показатель спелости, так как он высыхает за три-четыре дня, то есть еще до того, как арбуз попадет на московские прилавки.

Еще один необычный способ проверки – опустить арбуз в ванну. Он не должен тонуть, а в противном случае он перезрел, из него вышел воздух.

Эксперты отмечают полезность арбузов. В них содержатся калий, магний, мягкая клетчатка и вода. Продукт обладает желчегонным, мочегонным и легким слабительным эффектом.

"Самое полезное – ликопины. Этих уникальных веществ в арбузе больше, чем в томатах и грейпфрутах. Они защищают нашу сердечно-сосудистую систему и являются противораковыми – особенно против рака простаты у мужчин и заболеваний репродуктивной системы у женщин. Также ликопины эффективны для профилактики преждевременного старения", – цитирует портал "Мир 24" диетолога, доктора медицинских наук Анну Гончарову.

Ранее сообщалось, что сезон арбузов начался с массовых отравлений. От перекачанной нитратами ягоды пострадали уже сотни людей. Чтобы арбуз созрел быстрее, в него вкалывают селитру или другие химикаты. Анализы в лабораторных условиях могут показать содержание тяжелых металлов и даже щелочи.

Выбирать арбузы россиян также учили в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства предупреждают, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз строго запрещено. В месте разреза молниеносно размножаются вредные микроорганизмы. Рекомендуется выбирать арбузы среднего размера. Хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Цвет мякоти у "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого.

Ведомство строго не рекомендует покупать бахчевые культуры в точках стихийной торговли вдоль автодорог. В таких местах реализация товаров запрещена. Выбор такого способа торговли говорит о том, что арбузы не прошли необходимую санитарную экспертизу. Кроме этого, нахождение у дороги способствует тому, что арбузы впитают в себя всю таблицу Менделеева.

