В Роскачестве назвали безопасные детские стиральные порошки

09:26
09:26
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Фото: depositphotos/sbotas
Роскачество проверило детские стиральные порошки различных марок из разных стран мира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
Специалисты ведомства проверили 22 наиболее популярные марки детских порошков по 44 показателям качества и безопасности. По данным экспертов, многие детские порошки оказались в разы лучше, нежели универсальные средства. Так, было выявлено, что они быстрее и лучше справляются с загрязнениями и меньше разрушают ткань и ее цвет.
По результатам исследования, лучшим детским стиральным порошком стал товар марки "Ушастый нянь". Данный продукт соответствовал всем действующим требованиям стандарта Роскачества. При этом все исследованные товары, по словам экспертов, соответствовали требованиям безопасности. Они не вызывают раздражения, не нарушают обмен веществ и не вызывают аллергии.
Также в ходе эксперимента было выявлено, что количество ПАВ, которые не вымываются после стирки, не превышают допустимых Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями норм. А значит, не несут опасности для ребенка.
Помимо этого, эксперты Роскачества провели эксперимент, как детские моющие средства отстирывают моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину. С данной задачей справились средства "Аистенок", "Ушастый нянь", Free Time, Meine Liebe и Tide.
Также было изучено влияние порошка на качество ткани после стирки. В итоге ткань сохранила прежний окрас при стирке порошками "Аистенок", "Весенняя нежность", "МАРА", "Ушастый нянь", "Я родился", burti, Frosch и Reflect. В результате стирки другими порошками произошли частичные нарушения цвета на одежде.
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