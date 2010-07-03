Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки

Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
"Все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования: отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда", – отметили в ведомстве. Там добавили, что некоторые лишь дополнили оформление ценников, а некоторые – выделили под каждый вид продукции отдельные полки.
Что касается несетевых магазинов, то здесь ситуация более сложная. Так, в одних точках вообще не было визуальных отличий между продуктами с добавлением растительных жиров и "полностью натуральной" молочной продукцией. В других же это разделение оказалось чисто номинальным.
Роскачество констатирует, что в целом новые правила соблюдаются, но многие покупатели все еще испытывают трудности с тем, чтобы определить, где находится тот или иной тип молочных продуктов.
С 1 июля в России изменились правила продажи молочки. Компании должны обновить упаковки. Согласно новым требованиям, в названии продукта должна быть фраза "Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", набранная шрифтом не менее 2,5 миллиметра. На упаковке должно быть написано "Содержит растительные жиры" шрифтом не менее 3 миллиметров. Задача продавцов – сделать натуральную продукцию в торговом зале заметной.
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