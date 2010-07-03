Детскую бутилированную воду проверят на безопасность

Специалисты Роскачества проверят качество питьевой воды для детей. Воду исследуют более чем по 100 показателям, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
"Эксперты изучат микробиологическую безопасность воды, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов", – говорится в сообщении.
Также в Роскачестве отметили, что разработают опережающий стандарт качества для детской воды.
"Согласно документу, к исследуемой воде будут применяться ужесточенные требования к количеству минеральных веществ в составе, к содержанию вредных и потенциально опасных химических веществ, пестицидов и инсектицидов", – отметили в пресс-службе организации.
По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, слова которой приводит пресс-служба, в питьевой воде для детей не должно содержаться углекислого газа и серебра.
Ранее Роскачество проверило детские стиральные порошки различных марок из разных стран мира. Специалисты организации проверили 22 наиболее популярные марки детских порошков по 44 показателям качества и безопасности. По данным экспертов, многие детские порошки оказались в разы лучше, нежели универсальные средства. Так, было выявлено, что они быстрее и лучше справляются с загрязнениями и меньше разрушают ткань и ее цвет.
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