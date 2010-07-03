Ученые открыли новое полезное свойство кофе

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Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора установили, что регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний, сообщается на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

В ходе исследований у 34 человек взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность бактерий в кишечнике.

Выяснилось, что у группы с высоким потреблением кофеина имеется больше "хороших" противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.

Такой состав и структура микробиоты кишечника снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.

Ранее диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева рекомендовала не устраивать ежедневный завтрак, состоящий из кофе. Это особенно вредно для женского организма.