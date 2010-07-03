Врач рассказал о влиянии кофе на иммунитет

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Чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию, а из-за этого снижается иммунитет, сообщил главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, не стоит злоупотреблять напитком в сезон простуд.
"Желательно заменить привычный кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры. Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
По его словам, недосыпание также негативно влияет иммунитет.
"Соблюдайте режим сна. Недосыпание и стрессы снижают защитные силы организма, что делают вас уязвимым для вирусов и бактерий в сезон простуд", – сказал он.
Специалист подчеркнул, что своевременная вакцинация является лучшей защитой организма от гриппа.
"Чем больше в офисе привитых людей, тем меньше вероятность распространения инфекции", – добавил врач.
По данным Минздрава, около 23% жителей страны прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании. В сезоне 2019–2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.
В настоящее время в стране продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В Минздраве заявили, что во всех регионах создан двухнедельный запас противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.
"Мосгорсправка": вакцинация против гриппа
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