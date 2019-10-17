Более 33 миллионов россиян сделали прививку от гриппа и ОРВИ – Минздрав

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Около 23% жителей страны прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Уточняется, что в сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых. Поставка препаратов осуществлена Национальной иммунобиологической компанией во все регионы страны.

"По оперативным данным, на сегодня уже привиты более 33 миллионов человек, что составляет около 23% от населения, в том числе детей – 9 миллионов", – подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что во все субъекты России были направлены рекомендации по организации мониторинга, диагностики и лечения гриппа и ОРВИ. В нынешнем сезоне министром здравоохранения Вероникой Скворцовой была поставлена задача привить не менее 45% совокупного населения страны.

В пресс-службе добавили, что активное участие в проведении подобных профилактических мер принимают работодатели, которые за счет собственных средств привили почти 2 миллиона человек. Также расширению охвата вакцинации способствует организация мобильных прививочных пунктов.

В настоящее время в стране продолжается период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. В Минздраве заявили, что во всех регионах создан двухнедельный запас противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Ранее Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается спокойной.